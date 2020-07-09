Расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши из Базарного Карабулака подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, девятого февраля около 15:30 парень, которому было 16 лет на тот момент, поссорился с 21-летним парнем. Он начал бить оппонента металлическим прутом по плечу и голове, а потом скрылся с места происшествия.

Пострадавший добрался до дома, где родители вызвали скорую помощь.

Медики госпитализировали парня в нейрохирургическое отделение больницы. Ему диагностировали открытую проникающую травму черепа, рубленые раны головы и плеча. Это расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.

Парень так и не признал свою вину, а доказательства показывают обратное. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.