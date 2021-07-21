Сотрудниками полиции в Саратове задержан 21-летний молодой человек по подозрению в сбыте фальшивой купюры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

Как стало известно, парень расплатился купюрой в пять тысяч рублей в Заводском районе за доставку пиццы и роллов. На месте курьер суши-бара не понял, что держит в руках фальшивку, но позже, когда обман вскрылся, смог опознать того, кто с ним расплатился за заказ.

Подозреваемый дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.