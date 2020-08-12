Расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Саратовской области за попытку сбыть наркотики в составе ОПГ завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, парень, которому на тот момент было 17 лет и четверо его сообщников в возрасте 18, 19, 20 и 24 лет, купили оптовую партию запрещенного вещества для продажи в интернете. С 24 по 25 января 2020 года их задержали, обнаружив дурь при досмотре у них, а также в тайниках.

Парни находятся под стражей, уголовное дело в отношении совершеннолетних фигурантов направлено для расследования в орган полиции.

В отношении младшего из злоумышленников — направлено в суд для рассмотрения по существу.