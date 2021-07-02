Следователи устанавливаются обстоятельства смерти 17-летнего парня в Октябрьском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, утром 2 июля двое несовершеннолетних юношей пришли в гости к другу, проживающему в квартире дома на 2-м Детском проезде в городе. Один из гостей почувствовал себя плохо. Друзья вызвали бригаду «скорой помощи». Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия и тела юноши. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на его теле не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.