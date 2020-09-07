Расследование уголовного дела в отношении 22-летнего молодого человека, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 22 марта днем компания приятелей находилась на строительной площадке, где возводили многоэтажный жилой дом. Злоумышленник поднялся на пятый этаж здания на Лунной улице и бросил вниз обрезок металлической трубы. «Снаряд» попал аккурат по голове его 25-летнего друга, который выходил из подъезда.

От полученных травм пострадавший потерял сознание и упал на землю. Один из парней вызвал бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу, ему провели оперативное вмешательство. Травмы оказались не совместимыми с жизнью, в тот же день молодой человек скончался.

Еще до начала следствия обвиняемый признал свою вину.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по его делу, которое сейчас рассматривает суд.