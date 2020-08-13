Следственным отделом по городу Балаково возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего парня, который убил знакомого по неосторожности. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ранее, вечером 6 мая, 20-летний житель города Балаково сидел дома с компанией друзей. Из окна дома он вдруг увидел соседей с товарищами и решил выйти поздороваться.

Четверо из пятерых человек, стоявших в той компании, поздоровались с парнем. Один мужчина воздержался от приветствия, за что и получил претензию от молодого человека. Конфликт общими силами удалось уладить, и парень отправился в магазин.

По возвращении 20-летний парень заметил двух человек из компании «грубияна». Больше не сдержав в себе эмоции, парень ударил кулаком по голове мужчину из компании оппонента. Пострадавший от силы удара упал на асфальт.

Очевидцы вызвали на место происшествия «скорую», но пока врачи готовились к выезду, пострадавший пришел в себя. Вызов решили отменить.

Через два дня после происшествия друзья нашли мужчину мертвым у себя дома. Судебно-медицинский эксперт заключил, что причиной смерти послужила тупая травма головы с ушибом и кровоизлиянием головного мозга.

Парень признал вину в содеянном и рассказал о деталях инцидента следователям. Уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора.