Полиция задержала 20-летнего фальшивомонетчика из Балашова. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Выяснилось, что он приобрел в интернете девять фальшивых купюр достоинством по пять тысяч каждая. Он приобретал телефоны с рук по объявлениям и договаривался о встрече. В итоге четыре продавца из Саратова и один из Энгельса получили от него поддельные банкноты.

Мобильники позже молодой человек перепродал в Саратове и Балашове уже за настоящие деньги. Гражданина задержали оперативники и завели на него уголовное дело.

Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до восьми лет лишения свободы.