Домой Рубрики Новости Саратова Парень утонул на пляже «Городские пески» в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Парень утонул на пляже «Городские пески» в Саратове По Новости Саратова - 04.07.2021 219 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 4 июля, на саратовском пляже «Городские пески» утонул 19-летний парень. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие водолазы облспаса вытащили его тело и передали следователям. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина скончался в столкновении иномарки и фуры под Саратовом В Саратовской области инвалида оставили на полу: Следователи начали проверку Труп пенсионера обнаружен в протоках Волги под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Парень утонул на пляже «Городские пески» в Саратове Новости Саратова - 04.07.2021 0 Сегодня, 4 июля, на саратовском пляже "Городские пески" утонул 19-летний парень. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие водолазы облспаса вытащили его тело и передали следователям. Мужчина скончался в столкновении иномарки и фуры под Саратовом 04.07.2021 В Саратовской области инвалида оставили на полу: Следователи начали проверку 04.07.2021 Труп пенсионера обнаружен в протоках Волги под Саратовом 04.07.2021 В больнице под Саратовом врачи оставили лежать на полу инвалида 04.07.2021