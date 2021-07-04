Сегодня, 4 июля, на саратовском пляже «Городские пески» утонул 19-летний парень. Об этом сообщили в облспасе.

Прибывшие водолазы облспаса вытащили его тело и передали следователям.

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