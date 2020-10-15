Расследование уголовного дела в отношении 17-летнего балаковца, подозреваемого в разбое, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 5 августа 2020 года около 5:00 57-летний мужчина отправился на работу. Он вышел из подъезда своего дома на улице Шевченко и пошел к машине. На площадке перед зданием была компания молодых людей.

Парень, желая самоутвердиться перед приятелями, достал из рукава металлическую палку и ударил его по голове. Он потребовал, чтобы потерпевший отдал ему все ценности.

Все это видела соседка, которая эмоционально отреагировала на произошедшее и распугала ребят.

Потерпевшего доставили в больницу, где ему наложили швы. Здоровью мужчины причинен легкий вред.

Полиция установила личности злоумышленников. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.