Ученик одного из образовательных учреждений Саратова стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Об этом сообщили в городском УМВД.

В отдел полиции Кировского района города обратилась студентка одного из ВУЗов.

Девушка сообщила, что неизвестный взломал ее аккаунт в соцсети и получил доступ к интим-фото. Он угрожал публикацией этих снимков, а чтобы этого не произошло, нужно было перечислить 212 тысяч рублей.

Девушка перевела деньги, а потом поняла, что никаких гарантий молчания нет и обратилась в полицию.

Выяснилось, что она была не единственной жертвой злоумышленника. Он предлагал еще двум дамам свидание и просил прислать откровенные фото. Те отправляли снимки, а потом приходилось отдавать средства на откуп.

Оказалось, что это дело рук 17-летнего парня, которого доставили в отдел. Он признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело.