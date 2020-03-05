В феврале прошлого года, в селе Сторожевка Саратовской области 23-летний парень в ходе конфликта нанёс знакомому увечья, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По версии следствия, молодой человек вечером поссорился со своим 58-летним знакомым находились в подвале одного из домов. В ходе перепалки парень ударил абонента пару раз в голову кулаками, после толкнул навзничь и продолжил избивать ногами. После случившегося злоумышленник покинул место происшествия, а пострадавший скончался. Тело обнаружил местный житель, который спустился в подвал за котенком, и сообщил об этом в правоохранительные органы.

На допросе обвиняемый признался в содеянном. Против него завели уголовное дело, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Дело передано в суд.