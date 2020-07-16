Сегодня, 16 июля, анонимный саратовец пожаловался в соцсети «ВКонтакте» на обилие мусора от фастфуда в парке «Липки».



— Зона отдыха используется под отходы «Макдональдса». Сочувствие возрастным уборщикам территории парка… У администрации постоянно совещания, на проблему в центре города времени нет, — написал местный житель в паблике «Саратов онлайн».



В доказательство своих слов мужчина опубликовал снимки с места событий, на которых отчетливо видно, как стаканчиками и коробками заполнены все мусорки, они также валяются на дороге.



Это в основном продукция KFC и McDonald’s.