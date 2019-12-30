Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вручил сотрудникам станций «скорой помощи» из Саратова и Балашова новые реанимобили, сообщает пресс-служба главы региона.

38 автомобилей поступили в Саратовскую область благодаря поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, 33 из них получат саратовские медики, пять — балашовские.

«Хотел бы сказать слова благодарности Вячеславу Володину, который нашёл возможность укрепить материальную базу скорой помощи. В приоритете — областной центр. Сейчас уровень нормативной обеспеченности достиг 70 процентов, а в следующем году, благодаря нацпроектам президента РФ, он будет доведён до 100 процентов. Вячеслав Володин также принял решение поддержать Балашов как межрайонный центр здравоохранения Правобережья. Новые машины, быстрые и комфортные, помогут оказывать качественную медпомощь нашим жителям», — отметил губернатор.

Всего в 2019 году в Саратовскую область поступило 67 новых реанимобилей.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области