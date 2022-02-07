Вячеслав Володин рассказал, что завершена передача на федеральный уровень построенного музейного комплекса на месте приземления Гагарина в Энгельсском районе.

Это значит, что теперь его содержание будет вестись за счет федеральных, а не областных средств.

Володин отметил, что необходимо уже сейчас заниматься развитием Парка покорителей космоса, – Правительство региона должно в этом году подготовить концепцию второго этапа и подать заявку на проектирование. Речь идет о появлении культурного и образовательного центров, а также причала в селе Смеловке.

«Парк покорителей космоса стал федеральным музеем. Можно поздравить всех жителей Саратовской области. Теперь за счет федеральных средств музей будет содержаться и, конечно, развиваться. Много опасений раньше звучало: «А вот мы создадим такой замечательный музейный комплекс, но при этом у нас не будет средств для того, чтобы его содержать». Сейчас все эти вопросы решены. Но это не значит, что можно успокаиваться. Речь идет о развитии музейного комплекса, а для этого необходимо построить культурный центр, образовательный центр. В селе Смеловка должен появиться причал. Одним словом, необходимо создать все условия и возможности, для того чтобы Парк покорителей космоса притягивал к себе как можно больше не только жителей нашей области, но и гостей. Поэтому важно, чтобы Правительство Саратовской области, те, от кого это зависит, не забывали о развитии музейного комплекса. Правильно подготовить в этом году концепцию реализации второго этапа, подать заявку на проектирование. Хорошо, чтобы эта работа была начата как можно быстрее», — отметил в частности Володин.