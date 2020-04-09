Парк покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области на месте, где приземлился Юрий Гагарин, откроется 12 апреля 2021 года.

Как отметила депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская:

— Строительство этого парка Покорителей космоса имеет огромное значение не только для саратовцев и граждан нашей страны.

Этот парк станет единственным в своем роде мемориально-образовательным комплексом. Он будет располагаться на известном каждому жителю Саратовской области месте, где 12 апреля 1961 года завершилось первое в мире космическое путешествие. А хотелось бы, чтобы весь мир знал, что космическая гавань человечества находится в 27 километрах от города Энгельса, недалеко от живописного берега Волги.

Еще в 60-е годы прошлого столетия здесь был установлен 27-метровый обелиск со взмывающей в небо ракетой. В 1981 году появился памятник первопроходцу Юрию Алексеевичу Гагарину, для нас, саратовцев, он – не просто легенда. Саратов – город гагаринской юности, город первой любви, город обретения крыльев. Совсем недавно в сквере на месте приземления Гагарина появился небольшой мемориал с изображениями космонавтов. Ежегодно в день космонавтики здесь проводится всегда многолюдный праздник, но в остальное время года это место не столь востребовано.

Строительство Парка покорителей космоса имеет огромное значение не только для саратовцев и граждан нашей страны. Сохранение памяти о первом космонавте, о первой космической гавани Земли, о подвиге русского парня со ставшей знаменитой на весь мир, нарицательной улыбкой, для того, чтобы последующие поколения знали свою историю, знали Юрия Гагарина и могли, посетив этот парк, пережить вместе с ним его «108 космических минут» — это мечта многих поколений жителей Саратовской области, которая становится реальностью, благодаря проекту, инициированному нашим земляком, спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным.

Парк покорителей космоса будет оснащен новейшими технологиями, которые помогут увлечь и заинтересовать посетителей всех возрастов и, безусловно, привлечет значительный поток туристов в историческое для всего человечества место.

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Для работы над парком планируется пригласить и архитекторов ведущих архитектурных школ Европы: Голландии, Германии, которые лучшие проекты реализовывали здесь, в России: в Санкт-Петербурге и в Москве.