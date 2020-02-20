Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин пообещал, что «Парк покорителей космоса» рядом с Энгельсом Саратовской области откроется к 60-летнему юбилею полета Юрия Гагарина.

— Для нас крайне важно, чтобы парк покорителей космоса открылся к 12 апреля 2021 года. Покорение космоса и полет Гагарина это не просто часть нашей истории, но и развитие мировой цивилизации. И так сложилось что главный герой этого связан с Саратовом. Уверен, мы сделаем все, чтобы и аэроклуб в Дубках стал объектом культурного значения, — сказал спикер госдумы.

Вячеслав Володин напомнил, что проект парка подержала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

— Она рассказывала, что Гагарин всегда считал Саратов своей второй малой родиной. Думаю, мы сможем рассказать и передать следующим поколениям память о события того времени, к которому наш город и Энгельсский район имеет прямое отношение. Затем, если соберёмся с силами по итогам первого этапа, приступим ко второй, где уже будут аттракционы, все условия для отдыха, — отметил Володин.

Володин отметил, что после встречи с учителями истории он вместе с губернатором отправляется на встречу с руководителями промышленных предприятий. Он заметил, что «Парк покорителей космоса» — проект государственно-частного партнёрства.

— Очереди из желающих помогать в его строительстве нет, но один человек откликнулся. Это наш земляк Роман Абрамович. Он уехал отсюда маленьким, но тут похоронена его бабушка. Когда мы обсуждали проект и вспомнили о Саратове то, что это всё-таки его родина, это стало для него решающим фактором, — рассказал Володин