Саратовская область в 2021 году значительно улучшила позиции в национальном туристическом рейтинге.

В январе-октябре 2021 года регион посетило на 82% туристов больше, чем за первые 10 месяцев 2020 года. Приехали 735 тысяч человек, в рамках круизного туризма по Волге – 48 тысяч граждан.

Главным событием для развития туристических перспектив Саратовской области стало, по мнению аналитиков, открытие масштабного комплекса на месте приземления Юрия Гагарина под Энгельсом. А еще велодорожки длиной более 13 километров, которая ведет к «Парку покорителей космоса». Напомним, обьекты были созданы по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина.

Саратовская область поднялась по итогам года с 32 на 25 место рейтинга из 85 возможных, вошла в число регионов, которые составители отнесли к «крепким профи».