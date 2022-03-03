Сегодня, 3 марта, на коллегии областного Минкульта были озвучены главные результаты отрасли культуры в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Среди достижений были названы:
— открытие и передача на федеральный уровень Парка покорителей космоса;
— открытие после масштабной реконструкции цирка и театра кукол «Теремок»;
— постройка Марксовского цирка «Арт-Алле»;
— проведение реставрации музея Федина;
— ремонт по нацпроекту «Культура» двух школ искусств в Саратове и р.п.Татищево, 5 сельских ДК (Духовницкий, Энгельсский, Саратовский, Красноармейский, Краснокутский р-ны);
— проведение за счёт областных средств капремонта ДК в с. Моршанка Питерского р-на и п. Модин Озинского р-на;
— участие ДК из 15 районов в федеральном проекте «Местный Дом культуры».