Сегодня, 3 марта, на коллегии областного Минкульта были озвучены главные результаты отрасли культуры в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Среди достижений были названы:

— открытие и передача на федеральный уровень Парка покорителей космоса;

— открытие после масштабной реконструкции цирка и театра кукол «Теремок»;

— постройка Марксовского цирка «Арт-Алле»;

— проведение реставрации музея Федина;

— ремонт по нацпроекту «Культура» двух школ искусств в Саратове и р.п.Татищево, 5 сельских ДК (Духовницкий, Энгельсский, Саратовский, Красноармейский, Краснокутский р-ны);

— проведение за счёт областных средств капремонта ДК в с. Моршанка Питерского р-на и п. Модин Озинского р-на;

— участие ДК из 15 районов в федеральном проекте «Местный Дом культуры».