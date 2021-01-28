К 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гараина 12 апреля в Саратовской области откроется Парк покорителей космоса, идея создания которого принадлежит Вячеславу Володину.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Работы в рамках федерального финансирования завершены: обновлено дорожное покрытие, установлены остановочные павильоны, система навигации и освещения, готовы автостоянки, площадь Космонавтов, кедровник, поле и маршрут «108 минут», благоустроено место приземления спускаемого аппарата космического корабля «Восток-1».

Вячеслав Володин рассказал, что в этом году планируется построить причал и произвести углубление дна Волги, создав возможность остановки теплоходов, чтобы путешествующие по реке могли ознакомиться с парком и отдохнуть.

Также в этом году планируют начать реализацию второго этапа строительства — проектирование образовательного центра в Парке покорителей космоса, чтобы дети могли не только увидеть историческое место, но и получить дополнительные знания. Вячеслав Володин предложил продумать варианты, чтобы желающие могли остановиться здесь на несколько дней.

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