Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина со дня технического открытия посетили около 50 тысяч человек. Он открыл свои двери для посетителей с 9 апреля.

С инициативой создания Парка выступил председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. Идею создания комплекса и благоустройства исторического места поддержал Президент России Владимир Путин.

Парк покорителей космоса — это мемориальный комплекс под открытым небом на месте приземления Юрия Гагарина. В парке появилось две активные зоны (место приземления Юрия Гагарина и место приземления спускаемого аппарата космического корабля). В зоне приземления космонавта установлена стела и памятник первому космонавту, галерея космонавтов, мемориальная стена, ЛАЗ-695Б, поле и маршрут «108 минут» со стенограммой переговоров Гагарина с Землей (можно приобрести аудиогид), площадь космонавтов и аллея флагов, Инфоцентр (здесь расположились кофейня и информационная стойка, где посетители смогут заказать экскурсию и узнать о будущих мероприятиях). Также внутри павильона разместился макет мемориально-образовательного комплекса и информационные стенды с изображениями исторического места до и после реконструкции. Одним из ключевых экспонатов павильона стал настоящий скафандр и макет ракеты «Союз» и многое другое. В зоне приземления капсулы спускаемого аппарата «Восток-1» установлен макет космического корабля, смотровая площадка и различные арт-объекты.

Главное административное здание парка – информационный центр, в котором посетители парка могут заказать экскурсию, приобрести сувениры, посетить кофейню. Время работы инфоцентра: понедельник – выходной, вторник-воскресенье – 11:00-20:00. Отметим, что вход в туалеты, расположенные в информационном центре, осуществляется до 23:00 (независимо от работы инфоцентра).

На территории нового комплекса появилась инфраструктура: парковки, навигация, лавочки, санитарные комнаты. Две активные зоны парка (въезд №1 — территория главной парковки и въезд №2 — место приземления капсулы) оборудованы стационарными туалетными модулями, по одной кабине на 3 группы (мужской, женский, для людей с ограниченными возможностями). Такие модули, облицованные деревянной обшивкой, вмещают раковину и унитаз. А также комфортные туалеты расположились в здании информационного центра: 1 комната для людей с ограниченными возможностями, с оборудованным внутренним пространством; 9 кабинок женских; 5 кабинок мужских. Посещение туалетов бесплатное. Вдоль велодорожки также установлены биотуалеты.

В Парк покорителей космоса запущено несколько автобусных маршрутов № 246П, 204, 252, 279. Маршруты работают на въезд и на выезд. По всем вопросам маршрутов желающие могут обратиться на горячую линию министерства транспорта и дорожного хозяйства: 240-240.

Въезд на собственном автомобиле на территорию мемориальной зоны (к стеле) разрешён только людям, имеющим на руках справку, подтверждающую инвалидность. Для остальных посетителей парка начали работу бесплатные рейсовые маршруты. От зоны №1 (главной парковки) маршруты отправляются в сторону мемориальной зоны (к стеле) и в сторону места приземления капсулы спускаемого аппарата космического корабля «Восток-1». Рейсовые маршруты будут работать в парке ежедневно с 10:00 до 23:00 (22:50 — осуществляется последний рейс от зоны №2 и №3 в сторону главной парковки). Интервал движения составит 20 минут.

На территории комплекса появился велопрокат: 10:00-20:00 — инвентарь можно взять на въезде №1 в Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина.

Режим работы Парка покорителей космоса установлен, исходя из практик общественных пространств, имеющих большой опыт работы с посетителями. Парк покорителей космоса приглашает гостей посетить комплекс с 7:30 до 23:00. Отметим, что работает парк ежедневно и круглогодично.

Первый этап проекта реализован в рамках государственно-частного партнёрства и приурочен к 60-летию первого полёта человека в космос.