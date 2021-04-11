Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram о закрытии Парка покорителей космоса.

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— Сегодня территорию комплекса и мемориальную зону посетило рекордное количество человек. В том числе участники легкоатлетического и велозабега. Мы вынуждены закрыться на перерыв для уборки территории. О времени открытия Парка покорителей космоса сообщим дополнительно завтра. Приносим извинения за неудобства, — отметил чиновник.

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Напомним, 9 апреля состоялось техническое открытие комплекса.

Отметим, что за последние сутки парк посетило более 20 тысяч человек. Завтра парк будет работать в послеобеденное время. Получить точную информацию о работе объекта можно на сайте Парка покорителей космоса и на нашем ресурсе.