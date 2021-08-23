Новый парк Покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина стал центром притяжения не только жителей Саратовской области, но и туристов из других регионов.

Объект посетили жители 67 регионов страны, 50 процентов из которых приехали из Москвы, Московской и Нижегородской областей, Краснодарского края.

Количество посетителей постоянно растет. В июне парк посетило на 20 процентов больше жителей других регионов, чем в мае, хотя рекордным днем по количеству иногородних туристов все так же остается канун дня победы — 8 мая.

Май стал одним из самых интернет-активных месяцев парка. Туристы загрузили более 300 гигабайт интернет-трафика, что сравнимо с 2,5 тысячами онлайн-путеводителей. Всего за время существования гости парка выложили 900 гигабайт своих впечатлений.

Объем интернет-трафика «оставленного» в районе мемориала лишь на 9% уступает количеству онлайн-сессий в главном городском парке Энгельса. Всего с мая по июль местные жители – абоненты МегаФона суммарно израсходовали более 8 ТБ мобильного интернет-трафика и проговорили свыше 700 тысяч минут в музее под открытым небом.

Больше трети времени пребывания в парке посетители проводят в интернете. Неудивительно, что по хештегу #паркпокорителейкосмоса в Instagram можно найти уже более 2,6 тысяч публикаций.