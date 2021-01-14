ГИБДД Саратова во время рейда на Театральной площади обнаружила 11 водителей, которые парковали там машины.

К ответу призвали шоферов, управляющих Opel Astra, ВАЗ- 2114, Mazda 3, Ford Focus и другими авто.

Каждого из них оштрафовали на 500 рублей.

Парковка в этом месте запрещена, об этом гласят соответствующие знаки. Находится там могут только машины, которые обслуживают предприятия этой зоны или принадлежат гражданам, которые работают или живут там.

Саратовским чиновникам инспекторы направили письмо с рекомендацией замены дорожного знака 3.2. «Движение запрещено» на дорожный знак 3.1. «Въезд запрещен».