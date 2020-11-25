Депутаты Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев и Сергей Гладков посетили балашовскую станцию «скорой помощи». Народные избранники передали медикам маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

Врачи отметили, что сохраняют «боевой настрой». По словам главврача, многие сотрудники балашовской «скорой помощи» переболели коронавирусом – бессимптомно. Кроме того, на станцию пришли работать 10 молодых сотрудников

— Люди, которые выбирают такую сложную, но важную профессию, заслуживают уважения! — отметил Андрей Воробьев.