Накануне на телеканале «Россия 24» вышел сюжет, посвященный нарушениям в деклорации беспартийного депутату Саратовской облдумы Сергею Курихину.

В сюжете рассказывается, что парламентарии усомнились в достоверности декларации о доходах Курихина. В связи с этим, они собрались на закрытое заседание.

Комиссия нашла в отчете депутата нарушения, решение будет озвучено 22 ноября. Есть предположения, что это начало процесса по лишению Курихина депутатского иммунитета.

—Правоохранители начнут работу по уголовным делам, в которых пока фугируют помощники Курихина, – рассказали в сюжете.

По их данным, полицейские вызвали депутата на допрос.