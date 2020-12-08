Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») побывал с рабочим визитом в Самойловке. Парламентарий посетил местную районную больницу.

—Ранее ко мне обратились медики с просьбой выделить средства индивидуальной защиты. Просьба была исполнена, передал учреждению медицинские маски, дезинфицирующее средство и перчатки. Врачи ежедневно борются за здоровье жителей и сами должны быть в безопасности, — прокомментировал народный избранник.

Также депутат посетил детсад № 10 в Калининске. Парламентарий передал в учреждение маски, дизсредства и перчатки. В дальнейшем их распределят по школам и детсадам района.



