Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев побывал с рабочим визитом в Турковском районе. Он встретился с главой района Алексеем Никитиным и обсудили ряд важных вопросов: жилье для детей-сирот, бесплатное питание для младшеклассников, зарплаты молодых учителей и врачей.

Также парламентарий затронул тему использования земель сельскохозяйственного названия. Он призвал ставить бесхозные земли, занятые в аграрном секторе, на учет, что позволит пополнить местные бюджеты. Также Воробьев обратил внимание, что зарплаты работников, занятых в сельском хозяйстве, должны быть «белыми», а труд должен оплачиваться достойно.

Парламентарий также побывал в школе Турков. Депутат передал образовательному учреждению дезинфицирующие средства и техников для защиты учеников от вирусов и инфекций.