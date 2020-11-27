В преддверии Дня матери секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Заводского района, депутат областной думы Андрей Воробьев организовал поздравление мам в местной общественной приемной. Парламентарий вручил памятные подарки и цветы многодетным матерям района, а также матерям-ветеранам.

Среди награждаемых — Ирина Шмелева, член партии «Единая Россия», многодетная мама воспитывающая шестерых детей; Жанна Иванова, многодетная мама, воспитывающая 11 детей; многодетная одинокая мама Ольга Бормотова, воспитывающая четырех детей; представительницы Совета ветеранов района — активистки движения, которые вырастили детей и теперь продолжают воспитывать внуков и правнуков.

Парламентарий поблагодарил всех матерей и пожелал им и их семьям крепкого здоровья, счастья, любви, семейного тепла и уюта: «Поддержка материнства и детства — безусловный государственный приоритет и важная общенациональная цель, подчеркнул Президент РФ Владимир Путин. Дети и семейные ценности в обновленной Конституции названы приоритетом государственной политики России. От всей души хочется поздравить мам Заводского района, пожелать добра, счастья и благополучия семьям. Существует только одна по-настоящему объединяющая людей сила — сила любви. Пусть в ваших семьях всегда царят согласие и любовь, тепло и уют окружают искренняя любовь детей, внуков и правнуков. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и множества поводов радоваться за своих детей!».

От имени мам-ветеранов Секретаря поблагодарила Евгения Балак – председатель Совета ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов: «Спасибо за трогательное поздравление и чудесные теплые слова в адрес мам. Целями государственной семейной политики являются поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, повышение качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в процессе ее общественного развития. И мы, мамы Заводского района, сегодня чувствуем эту поддержку на всех этапах!».