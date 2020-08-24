Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев проверил, как реализуется проект по благоустройству в городе Балашове.

Парламентарий осмотрел территории, где построят детскую и спортивную площадки. Работы проводят местные подрядчики, то есть балашовцы получили возможность заработать, а налоги не уйдут из местного бюджета.

Отметим, в этом году в рамках программы развития дорожного хозяйства в Балашове из муниципального бюджета выделили 6,2 миллиона рублей на ремонт тротуаров. Их общая площадь составила более восьми тысяч квадратных метров. Ремонт проводился на участках: проспект Космонавтов от улицы Энтузиастов до проспекта Космонавтов, 16 по четной стороне; аллея проспекта Космонавтов от улицы Юбилейная до проспекта Космонавтов, 24; улица Советская от Луначарского до улицы Маркса по нечетной стороне; улица Ленина, 6 до Ленина, 14 по четной стороне; улица Пугачевская от Луначарского до улицы Маркса по четной стороне; улица Луначарского от Гагарина до улицы Володарского по четной стороне; улица Привокзальная, 1 до Привокзальной, 13.

Напомним, в 2019 году на устройство и ремонт тротуаров местные чиновники выделили 4,8 миллиона рублей из муниципального бюджета. Тогда общая площадь отремонтированных тротуаров составила более 9,3 тысячи квадратных метров.

В 2018 году ремонт тротуаров обошелся чиновникам в пять миллионов рублей. Работы шли на значимых пешеходных маршрутах города: на улице 50 лет ВЛКСМ до школы №3 на улице Энтузиастов, а также на улице Орджоникидзе от Пригородной до Шоссейной. Тогда отремонтировали почти 9,4 тысячи квадратных метров тротуаров.

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