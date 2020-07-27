Суд признал 17-летнего и 18-летнего парней из Энгельса виновными в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, в ноябре 2019 года младший из них решил таким образом заработать и вовлек второго в свои планы. В ноябре они купили запрещенное вещество и уже 29 ноября сделали 17 закладок.

Их задержала полиция, при себе у юношей обнаружили 50 свертков с наркотиками. То, что они уже успели разложить, изъяли.

Мальчики признали свою вину и раскаялись, младший из них проведет три года и три месяца в воспитательной колонии, старший отправится на три года в исправительную колонию строгого режима.