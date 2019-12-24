В Волжском районе перед судом предстанут двое юношей.

По информации СУ СКР, их обвиняют в грабеже.

В июне 2018 года тогда еше 16- и 18-летний подростки на пляже Покровские пески под мостом «Саратов-Энгельс» потребовали у одного из отдыхающих деньги, избивая его веткой по спине. Старший после этого схватил сумку потерпевшего, из кошелька достал 1200 рублей и удалился со своим подельником.

Полицейские в короткие сроки установили личности нападавших.

В органы внутренних дел по месту жительства парней, а также в комиссию ПДН вынесено соответствующее представление. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения приговора.