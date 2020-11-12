Расследование уголовного дела в отношении 17-летнего и 18-летнего жителей Вольска, обвиняемых в грабеже и угоне подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в ночь с 28 на 29 июля парни увидели на Звездной улице ВАЗ-21074 и решили на нем уехать. Младший из них камнем разбил ветровое стекло с водительской стороны, а старший открыл дверь, сел на водительское сидение и попытался завести авто.

Подельник толкал машину в сторону дороги, потом второй из юношей присоединился к нему.

Завести легковушку не удалось, юноши ушли, а потом вернулись ради второй попытки, но и она ни к чему не привела.

Владелец ВАЗа увидел, что его машина стоит не на прежнем месте и обратился в полицию.

24 августа около 19:00 парни решили украсть алкоголь из супермаркета на Комсомольской улице. Старший из них взял со стеллажа бутылку спиртного стоимостью 297 рублей и положил во внутренний карман куртки. Приятель прикрывал его от камер видеонаблюдения и сотрудников магазина. Затем они пошли на выход, но были застигнуты кассиром. Сотрудник магазина потребовала от них остановиться, совершеннолетний юноша в ответ на это пустился наутек, а его приятеля задержали.

Он толкнул оператора торгового зала и убежал, о случившемся узнали полицейские.

Еще до начала следствия юноши признали вину и раскаялись в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.