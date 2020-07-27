Возбуждены уголовные дела в отношении четырех парней за грабежи в Балакове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия вечером 8 мая 15-летний и двое 16-летних юношей открыто унесли из магазина на шоссе Академика Королева шесть банок кофе стоимостью 1,845 тысячи рублей.

Вечером 10 мая они с 16-летним приятелем напали на 14-летнего подростка у одного из домов на Минской улице.

Злоумышленники отобрали у него телефон стоимостью 15,2 тысячи рублей, после чего скрылись.

Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.