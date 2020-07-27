Возбуждены уголовные дела в отношении четырех парней за грабежи в Балакове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По версии следствия вечером 8 мая 15-летний и двое 16-летних юношей открыто унесли из магазина на шоссе Академика Королева шесть банок кофе стоимостью 1,845 тысячи рублей.
Вечером 10 мая они с 16-летним приятелем напали на 14-летнего подростка у одного из домов на Минской улице.
Злоумышленники отобрали у него телефон стоимостью 15,2 тысячи рублей, после чего скрылись.
Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.