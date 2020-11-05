Анонимный житель поселка Солнечный пожаловался в соцсетях на пьяных молодых людей, которые устроили себе деструктивный отдых на крыше почты.

Как известно, общепит после 21:00 сейчас закрыт из-за коронавируса, причины этого объяснял председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, но ребят это не смутило и они периодически устраивают себе вечера с шашлыками в этом месте.

Компания попадает туда через балкон квартиры, где молодые люди проживают.

В доказательство своих слов аноним опубликовал видео с места событий.

Напомним, что сейчас разрешено заказать себе доставку вечером из любимого заведения и вовсе не обязательно куда-то лезть для отдыха в компании.