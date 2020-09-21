В отношении 17-летнего жителя Ершовского района возбуждено уголовное дело о краже. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, парень заметил, что хозяев одного из частных домов в селе района долгое время нет, решил что-нибудь у них унести. Вечером 3 мая он выставил окно на веранде жилища, проник внутрь. В несколько заходов он унес тазы, шторы с бытовыми приборами на сумму свыше четырех тысяч рублей и ушел. В июле 2020 года хозяйка дома вернулась и хватилась пропажи, она обратилась в полицию.

Правоохранители установили личность злоумышленника.

Расследование продолжается.