Транспортная полиция задержала 17-летнего жителя Ртищевского района Саратовской области с запрещенными веществами в Сызрани.

Парня задержали в районе 966 километра перегона станции Сызрань-Октябрьск и доставили в дежурную часть для досмотра. В его личных вещах обнаружили 40 полимерных свертков с порошкообразным веществом серо-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это героин общей массой около 75 грамм. Еще наркотик изъяли из трех тайников в городе, а дома у злоумышленника — два пакета с нерасфасованным веществом весом около 160 граммов. Полицейские также обнаружили приспособления, предназначенные для расфасовки – электронные весы, полимерные пакетики и скотч.

Общий вес изъятого вещества составил 242,28 грамма.

Выяснилось, что парень занимался этим с мая 2021 года. Он успел продать запрещенное вещество в Сызрани и Кузнецке. Гражданина взяли под стражу. На него завели уголовные дела.