Сегодня, 26 октября, в правительстве Саратовской области 15-летнего Антона Солдатенкова из Татищевского района наградили медалью Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За проявленное мужество».

Награду ему вручил член Совета Федерации от Саратовской области Олег Алексеев. Он поблагодарил подростка и его мать.

Огонь разошелся, на место прибыли огнеборцы. После тушения обнаружили труп 40-летней хозяйки дома.

Позже выяснилось, что в доме часто собирались компании, выпивали.

Напомним, 5 августа в районе 20:00 вспыхнул частный дом на Центральной улице в селе Полчаниновка. Первым заметил возгорание 15-летний парень. Он ехал мимо на мотоцикле за абрикосами, увидел дым. Через окно он увидел, что кто-то ходит внутри, выломал раму, залез внутрь. Он увидел на полу женщину, вытащил ее на свежий воздух. Пострадавшей было тяжело дышать, но она была жива.

Вице-губернатор – председатель правительства области Роман Бусаргин от лица губернатора Саратовской области и правительства региона Антону именные часы. Врио первого заместителя ГУ МЧС России по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Власов поблагодарил парня и отметил, что ведомственная награда уже в пути.

