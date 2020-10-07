Прокуратура Перелюбского района обратилась в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Установлено, что с 1 по 15 августа 2018 года 20-летний житель села Марьевка тайком унес девять чугунных колец с люками колодцев. Они причинил ущерб Перелюбскому МО на сумму свыше 31 тысячи рублей.

Злоумышленник отдал только 10,5 тысячи рублей.

Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании оставшейся суммы. За исполнением этого решения следит прокуратура района.