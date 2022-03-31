Продолжается гуманитарная миссия Саратовского отделения партии «Единая Россия».

Неравнодушные сельхозпроизводители Ртищевского и Калининского районов укомплектовали грузовые автомобили гуманитарной помощью. В основном это необходимые продукты питания с длительным сроком годности: мука, сахар, подсолнечное масло, крупы. Сегодня оба большегруза отправились на Донбасс. Жители Донецкой и Луганской республик сейчас остро нуждаются в самых необходимых продуктах.

Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Николай Панков поблагодарил активных граждан за оказание благотворительной и волонтерской помощи.

«Активное участие в формировании гуманитарного груза принимали неравнодушные жители районов, которые приносили все необходимое в местные отделения партии «Единая Россия». Большую помощь оказали фермеры Пугачевского, Балашовского, Калининского и Ртищевского районов. Благодарю их за оказанную помощь братскому народу Донбасса.

Партия «Единая Россия» и дальше продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народной республик, а также жителям освобожденных от украинских националистов городов», — написал Николай Панков в своем телеграм-канале.