Энгельсское местное отделение партии «Единая Россия» 11 апреля совместно с «Молодой Гвардии Единой России» приняли участие в велопробеге «Поехали!», посвящённого 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина.

Мероприятие проходило на новой велодорожке, проходящей к Парку покорителей космоса.

Участниками стали сотни жителей Саратовской области.

На финише для велосипедистов был организован концерт с участием творческих коллективов района.

На главной площади города Энгельс были организованы тематические фотозоны, выставка «Открытый космос» и «Звездный кинозал». Местное отделение партии «Единая Россия» организовало для детей и взрослых площадку, на которой каждый житель смог бесплатно получить свою фотографию на память в космической тематике.

На торжественном митинге-концерте, прошедшем 12 апреля, партийцы приняли участие в возложении цветов к памятнику «Перед полетом».

— Для жителей Энгельсского района День космонавтики имеет большое значение. Потому что путь к звездам Юрий Гагарин начинал на нашей земле и приземлился тоже в нашей области. Мы всегда будем помнить подвиг Юрия Гагарина и талант Сергея Королева, благодаря которому мы смогли полететь в космос, — отметил секретарь энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.