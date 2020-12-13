Партия ЛДПР появилась в 1989 году по закону о новой на тот момент многопартийной системе. И с самого ее основания бессменным лидером является Владимир Жириновский.

ЛДПР участвовала в выборах депутатов Государственной думы всех семи созывов, и всегда по итогам выборов получала представительство в нижней палате парламента.

ЛДПР сегодня – это 300 тысяч членов партии, три тысячи отделений, 40 депутатов в госдуме, семь сенаторов, губернаторы и вице-губернаторы, десятки мэров и глав районов, пять тысяч депутатов разного уровня по всей стране. Члены ЛДПР работают в таких госструктурах, как Центризбирком и Счетная палата.

За 31 год работы в парламенте с участием парламентариев от ЛДПР было принято свыше 500 законов.