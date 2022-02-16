Сторонники ЛДПР обратились в правоохранительные органы из-за ролика саратовского коммуниста Николая Бондаренко. Об этом стало известно от депутата от партии ЛДПР Дмитрия Пьяных.

Он обратился вместе с коллегами в прокуратуру Саратовской области и Роскомнадзор. Напомним, партию ЛДПР возмутил видеоролик на ютуб-канале Бондаренко, в котором он рассуждает о смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского от коронавируса. Самочувствие Жириновского, по словам его сторонников, в норме.

-Блогер-депутат, видимо, таким образом пытается поднять свои рейтинги, смакуя недостоверной информацией и апеллируя «фактами» желтой прессы. Уверены, компетентные органы дадут правовую оценку по факту распространения заведомо ложной информации и привлекут депутата к установленной законом ответственности, — пишет Пьяных.