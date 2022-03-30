Сегодня, 30 марта, федеральное руководство «Партии Пенсионеров» рассказало корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова» о том, как планируется бороться со страхами пожилых людей в виде «бедной и одинокой старости».

Председатель Центрального совета партии Владимир Бураков поделился ближайшими планами по поддержке пенсионеров в социальной среде.

По его словам, в настоящее время обсуждается создание проекта «Серебряный город». Он направлен на повышение комфортности городской среды для людей старшего (как говорят в партии пенсионеров серебряного) возраста.

Проектирование жилых зданий в рамках такого проекта предполагает размещение специально оборудованных помещений на 1 этажах. Идея места заключается в свободном общении людей пожилого возраста друг с другом, в возможности покушать и обследоваться у врачей, а после – вернуться в свои квартиры.

— Есть площади в Москве, которые позволяют создать несколько таких домов. Пожилые люди смогут приехать туда на неделю или на месяц, чтобы пообщаться и оздоровиться, — уточнил Бураков.

Также он отметил, что это не является решением проблемы одиночества. Большая ответственность в данном вопросе накладывается и на детей.

— В первую очередь ответственность перед своими родителями должны нести дети. Если бы дети обеспечивали своих родителей, проблему с той же самой пенсией, может быть, можно было не ставить.

Нужна преемственность поколений и ответственность детей перед родителями. А с одинокими людьми должны работать социальные службы, прикреплять либо волонтеров, либо определять в дома престарелых на постоянное или некоторое время, — заявил председатель партии.

Заместитель председателя Центрального совета «Партии Пенсионеров» Владимир Ворожцов добавил, что роль пожилого человека в современном мире кардинально изменилась. Данный вопрос сейчас особенно актуален.

— Опыт старшего поколения стал нивелироваться. Зачем бабушка, если можно открыть интернет и, например, посмотреть, как закатывать огурцы, какое лекарство дать ребенку и так далее. И тут произошло самое страшное: вместе с профессиональным опытом начал теряться и социальный опыт старшего поколения.

В связи с этим началась ярко выраженная социальная деформация. Мы четко видим ее, и то, что эта деформация может быть исправлена путем организации совместной деятельности людей разного поколения, – заметил он.