Инспектором управления Россельхознадзора по Саратовской области были отобраны пробы сливы, завезенной с территории Республики Казахстан. В результате исследования в сливе был выявлен карантинный вредитель.

Напомним, что сейчас в Саратовской области введен запрет на посевы сливы, завезенные из Италии в связи с обнаружением там вредителя. Поэтому слива сейчас является подкарантинной продукцией.

В сливе из Казахстана обнаружена калифорнийская щитовка — опасный карантинный вредитель, способный повредить более 150 видов различных растений. Этот вредитель высасывает сок из стволов и ветвей, листьев и плодов различных пород. Урожаи от такого вредителя значительно уменьшаются, на плодах возможно образование красных пятен.

Но данная партия была допущена на территорию РФ, потому что распространение этого вредителя осуществляется с посадочным материалом и черенками.