Специалисты Управления Роспотребнадзора по Саратовской области выявили в партии сыра из Республики Татарстан пальмовое масло. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Продукцию массой 113 кг изъяли из оборота.

Всего за второй квартал 2020 года проведено 400 исследований по микробиологическим показателям, они помогли выявить шесть нарушений, девять проб на содержание антибиотиков, 19 по санитарно-химическим показателям, 108 по физико-химическим.

По последним из них выявлено семь несоответствий требований технического регламента и технической документации.