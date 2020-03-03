Ветеран Елена Власова в годы Великой Отечественной войны служила старшей операционной сестрой и дошла до Берлина, а в этом году была одной из первых, кто поставил свою подпись за присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести»

Региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская встретилась с ветераном Великой Отечественной войны Еленой Власовой, проживающей в Заводском районе Саратова. Она поздравила ее с наступающим Международным женским днем и вместе с исполнительным секретарем местного отделения «Единой России» Заводского района Саратова Татьяной Турковой вручила ветерану цветы и памятные подарки. Из рук председателя совета ветеранов Заводского района Саратова Евгении Балак Елена Степановна получила юбилейную медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Власова родилась в 1919 году, всю войну служила старшей операционной сестрой в 3-й гвардейской армии, дошла до Берлина. Награждена медалью «За отвагу», орденом «Красной звезды», медалью «Ветеран Труда», имеет множество почетных грамот, так как лечить людей продолжала и в мирное время. В этом году она стала одной из первых в Заводском районе Саратова, кто поставил свою подпись за присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести». По ее словам, саратовцы многое сделали в годы войны, чтобы приблизить Победу, поэтому город достоин носить это почетное звание.

Елена Власова поделилась со своими гостями воспоминаниями о том, как чудом не погибла, когда во время бомбежки буквально в метре от нее не взорвалась бомба. Тогда тот боец, что был тяжело ранен, попросил других, чтобы его поднесли к бомбе – тем самым он хотел уберечь от опасности своих однополчан. Оказалось, что вместо взрывателя в бомбе была записка от французских рабочих, которые, рискуя жизнью, не вставили смертоносный заряд, сберегая жизни русских, которым эта бомба предназначалась. Рассказала, как вплавь, сложив документы в солдатские сапоги, форсировали Днепр. Наизусть прочла стихи, которые написал один из раненых бойцов, лечившихся в их передвижном госпитале.

— Самое страшное, по словам прошедшей войну, это отступление… Приказ «ни шагу назад» в армии был воспринят с радостью. Наши солдаты освобождали свою землю… а потом своей кровью платили за свободу Европы во имя мира на земле. Был среди них и мой дед… Вечная слава героям и вечная память…, – прокомментировала итоги встречи Юлия Литневская.

Она также напомнила, что региональное отделение «Единой России» продолжает сбор подписей за присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести». Первым идею о присвоении Саратову почетного звания озвучил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков.