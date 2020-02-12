Двоих жителей Москвы осудили в Балашове за оборот поддельных денег, сообщает прокуратура.

Подсудимый мужчина через интернет купил не менее восьми фальшивых купюр достоинством пять тысяч рублей. Для их сбыта он поехал в Саратовскую область со своей любовницей.

С 13 по 17 сентября прошлого года криминальная пара пустила в оборот поддельные билеты Центробанка РФ. Они покупали дешевые товары, а расплачивались крупными «деньгами». Полученные на сдачу средства влюбленные тратили на личные нужды.

При этом, 23-летняя подельница помогла обменять только две купюры. Остальную партию фальшивок 20-летний злоумышленник сбыл сам.

На допросе москвичи признались в преступлении. Суд приговорил парня к двум с половиной годам, а его соучастницу к полутора годам лишения свободы. Оба будут отбывать срок в колонии общего режима.