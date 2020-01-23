Предложивший свою кандидатуру на участие в праймериз «Единой России» Алексей Пашков снялся с предварительного голосования. Заявление кандидата распространила пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что это позволит не давать лишних поводов для обсуждения его прошлого и не наводить тень на процедуру предварительного голосования, которое проводит «Единая Россия»

Кандидат предварительного голосования Алексей Пашков подал в организационный комитет заявление о снятии своей кандидатуры после распространения в интернете очерняющей его информации. Он рассказал, что уголовное дело, о котором поспешили рассказать некоторые анонимные телеграм-каналы, было давно прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

-Никаких последствий для меня эта малоприятная история не имела, кроме того, что меня уволили из органов. Было право на реабилитацию, но я им не воспользовался, потому что находился на тот момент в другом городе. После инцидента работал в различных коммерческих организациях. Факт возбуждения уголовного дела был, но оно прекратилось, а то, что распространяют в своих телеграм-каналах желающие поймать хайп на пустом месте, выпустить какие-то жареные статьи – ничего не стоит, кроме желания сыграть на черном пиаре. А жизнь все расставит по местам. В связи с тем, что пошла неправильная реакция на мое выдвижение в качестве кандидата предварительного голосования, считаю своим долгом отказаться от участия в процедуре и снять свою кандидатуру. Это позволит не давать лишних поводов для сочинения небылиц по поводу моему прошлого и не наводить тень на процедуру предварительного голосования, которое проводит «Единая Россия». А недоброжелателям советую лучше следить за собой, – подчеркнул Пашков.