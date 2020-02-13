Стало известно, что берут саратовские пассажиры в «ручной клади» при перелетах.

На официальной странице международного аэропорта «Гагарин» опубликовали пост самых популярных вещей, которые пытались пронести пассажиры в самолет. Чаще всего это колюще-режущие предметы, газовые баллончики и легковоспламеняющиеся жидкости.

Специалисты службы авиационной безопасности саратовской воздушной гавани пресекли 164 такие попытки за 2019 год.

Самым необычным предметом во время предполетного досмотра стал капкан на зверя средних размеров в женской сумке.

Сотрудники аэропорта призывают: во избежании неприятных ситуаций — ознакомьтесь с требованиями к багажу и перечнем запрещенных предметов.