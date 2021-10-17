Накануне вечером, 16 октября, под Саратовом произошло ДТП с участием автобуса.

На площади Ленина в поселке Дубки автомобиль ВАЗ-2107 врезался в автобус №223.

Пострадала находящаяся в автобусе пассажирка.

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