Домой Рубрики Новости Саратова Пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Саратове РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Саратове По Новости Саратова - 17.10.2021 84 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Накануне вечером, 16 октября, под Саратовом произошло ДТП с участием автобуса. На площади Ленина в поселке Дубки автомобиль ВАЗ-2107 врезался в автобус №223. Пострадала находящаяся в автобусе пассажирка. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Коронавирус унес жизни 22 жителей Саратовской области Татьяна Загородняя: Отцом быть очень достойно Саратовцы советуют обратиться с жалобой на отопление к Путину или Володину ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Коронавирус унес жизни 22 жителей Саратовской области Новости Саратова - 17.10.2021 0 Сегодня, 17 октября, от коронавируса скончалось 22 жителя Саратовской области. В число погибших входят 11 мужчин и 11 женщин возрастом от 26 до 91 года. Татьяна Загородняя: Отцом быть очень достойно 17.10.2021 Саратовцы советуют обратиться с жалобой на отопление к Путину или Володину 17.10.2021 Внимание! В Саратове будет сильный туман 17.10.2021 Пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Саратове 17.10.2021